Simone Pastore canta di nuovo l’amore con “Un’ora in più”. Il cantautore italiano, producer e arrangiatore, diplomato in canto moderno, interpretazione ed educazione della voce, presso l’accademia “Artesia” del maestro Rino Villani ad Avellino, pubblica un nuovo singolo, disponibile dal 10 novembre su tutti i digital store e in rotazione radiofonica.

“Dopo Bacio Eterno brano sulla vicenda umana torno a scrivere una canzone d’amore fatta di immagini fluide che scivolano via, un racconto di suggestioni, una canzone tenera e malinconica avvolta da suoni spaziali. Ci sono istanti che durano secoli e a volte ti accorgi che un secolo dura un istante”, afferma Pastore.