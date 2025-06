La signora Anna investita da un tir: il cordoglio del Comune di Forino

“La nostra Forino è profondamente sconvolta dalla tragica scomparsa di Anna, detta Grazia, investita questa mattina da un tir a Torrette di Mercogliano. In segno di rispetto e cordoglio, la manifestazione di fine anno della Scuola Primaria, prevista per questo pomeriggio presso il Comune, è rinviata a data da destinarsi. Confidiamo nella comprensione di tutti in questo momento di grande dolore e ci stringiamo con affetto alla famiglia. Un abbraccio sincero al marito e ai tre figli: vi siamo vicini in questo momento di immensa sofferenza”. Così il Comune di Forino, in seguito alla morte di Anna, investita questa mattina da un tir sulla Nazionale di Torrette.