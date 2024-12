Siffredi tra allusioni e risate al Partenio: un film in Irpinia? Con Valentina Nappi non sarebbe male

AVELLINO- “Eccomi, mi hanno chiamato perche’ serviva l’idraulico”. Gia’ dall”esordio nella Sala 3 del Cinema Partenio Rocco Siffredi consegna al pubblico accorso ad ascoltare il suo podcast dal vivo, si lancia in un continuo gioco di “allusioni” scherzose al sesso, sempre però strappando una risata. Non è solo un fatto di parole, ma anche di sguardo e mimica. Un “mattatore” dunque non solo nell’arte che lo ha reso uno degli italiani più famosi. Ad ascoltarlo ci sono giovani, meno giovani e soprattutto tante donne. Il regista e attore ritenuto il “re” del porno ha ritagliato uno spazio nella sua Academy all’ Olimpo di Contrada per realizzare un podcast di 90 minuti per la Caos Aps. Sul palco, a confrontarsi con Siffredi ci sono ben cinque “intervistatori”Giuseppe Mottola, Antonio Sanseverino, Francesco Forgione, Felice Caputo e Ada Maria Roberto. Scherza sul microfono, quando chiede ai suoi intervistatori in quale “posizione” mettersi e quando trova sul tavolino quella che era una forma di cuore vista da una certa angolatura ma qualcos’altro invece posizionata verticalmente. “E’ la prima volta che lo faccio davanti a tutti….un podcast” ha scherzato strappando l’ ennesima risata il regista. Con Rocco, perché è ormai il suo marchio di fabbrica bisogna ponderare bene ogni parola, anche perché è lui stesso per prima a divertirsi con le allusioni al sesso. Ma come sono stati questi giorni in Irpinia e come ha trovato la nostra provincia? “Bellissima-spiega Siffredi- non me l’aspettavo. Molto calda, molto carini, molto simpatici. Non sapevo di essere così conosciuto ad Avellino”. E su questo passaggio, il suo sguardo non può che far pensare all’ennesima allusione. “Mi fa molto piacere”. Chissa’ se proprio in Irpinia trovera’ il nuovo “campione” del sesso, gli viene chiesto. “Magari. Noi siamo stati finora a girare, quindi ce l’abbiamo messa tutta. No, devo dire che di qua, di Avellino, non c’era nessuno per l’Academy”. Ma le donne e gli uomini delle zone interne sono meno passionali di quelli delle zone costiere? “Non mi risulta. A me non mi risulta, a me no. Quindi questo stai dicendo che qui sono meno passionali. Secondo me dovrebbe forse essere il contrario, no? Certo il fatto di essere qui in mezzo alla natura totale, circondati da montagne intorno bellissime, quindi dovrebbe essere l’opposto. C’è più tempo da dedicarsi alla natura vera….” e qui un altra risata maliziosa. Tornerà ad Avellino? ” Magari, anche perché il proprietario dell’Olimpo qua siamo amici ha fatto una struttura bellissima. Intanto stasera siamo in là, poi si vedra’”. Un film ambientato in Irpinia? “Magari, non sarebbe male. Con la nostra Nappi qua vicino di Pomp….Pompei, però sì, sicuramente non sarebbe male”.