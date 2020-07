Provincia Sicurezza in Valle Caudina, Cambareri: “Tavolo tecnico inconcludente” 7 luglio 2020

Il comunicato di Christian Cambareri: “Una maggiore presenza di Forze dell’Ordine sul territorio comunale, in momenti particolari quali quelli del fine settimana. E’ questo l’impegno che le istituzioni hanno garantito con riguardo alla realtà airolana ad esito del vertice sviluppatosi in Prefettura in tema di ordine pubblico di sicurezza. Tutto qui? E gli altri giorni della settimana? Continuerà una situazione che rischia di rasentare zero controlli in tutta la zona? Per come sono le cose ora Airola ha punti ciechi, intere aree che sono terra di nessuno, dove la criminalità può agire come meglio preferisce.

Sappiamo bene – continua Cambareri – inoltre che il sistema video-sorveglianza è quasi nullo.

Quest’ultima è più che carente. Da anni continuo a portare avanti un forte convincimento che la creazione e installazione di un valido e radicato sistema di videosorveglianza possa fare un’enorme differenza su tutto il territorio della Valle Caudina.

Tempo fa ho ritenuto opportuno chiedere tavoli in Prefettura, ho inviato richieste alle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia di Stato) e ai sindaci caudini. Ci sarebbe stata tanta voglia di fare, per gli interessi della comunità, ma di risposte non si è vista neanche l’ombra. Vorrei capire le motivazione di questo disinteresse nei confronti di una problematica molto accesa.

Ho sottolineato – conclude Cambareri – che la situazione è molto grave e che in questi tempi la curva degli episodi di criminalità è più ascendente che mai. A malincuore tutti appelli inascoltati”.