Sicurezza in Val Fortore, Carabinieri in azione

Nell’ultimo week-end i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno attuato un dispositivo di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore, mirato adassicurare la sicurezza degli utenti della strada ed a prevenire i reati predatori e le truffe in danno dei cittadini locali e dei turisti in visita, dedicando 29 pattuglie che hanno controllato 179 persone, 134 veicoli e 8 esercizi pubblici.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un giovane automobilista della Val Fortore che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico mediante l’etilometro. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida, sequestratal’auto di sua proprietà e sono state elevate 2 sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per 129 euro totali.

I reparti dipendenti dalla Compagnia hanno inoltre contestato 9infrazioni al Codice della Strada per 4.608 euro complessivi,sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, ritirando 1 patentedi guida scaduta di validità, rilevando infrazioni per circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, circolazione con veicoli sottoposti a fermo fiscale, mancata revisione e decurtando 10punti da patenti di guida.

Durante i fine settimana il Comando Provinciale dei Carabinieri diBenevento incrementa la già intensa attività quotidiana di vigilanza del territorio allo scopo di garantire maggiore tranquillità a tuti i cittadini.