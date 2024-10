Sicurezza sul territorio: intensificati i controlli tra San Giorgio del Sannio e Pietrelcina

Durante l’ultimo weekend, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha potenziato le operazioni di controllo del territorio, mirate a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano, con particolare attenzione ai reati predatori. Le attività si sono concentrate principalmente nelle aree di San Giorgio del Sannio e Pietrelcina, dove le pattuglie dell’Arma, in servizio sia in uniforme che in abiti civili, hanno monitorato attentamente le zone centrali, periferiche e quelle frequentate dalla movida notturna.

L’operazione, condotta in particolare dal Comando Compagnia di Benevento, ha visto un incremento della presenza dei Carabinieri sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza soprattutto per anziani e fasce più vulnerabili della popolazione. L’iniziativa s’inserisce in un quadro più ampio di attività volte a rafforzare il legame tra l’Arma e i cittadini, promuovendo un dialogo costante e un contatto diretto per accrescere la percezione di sicurezza nella comunità e favorire anche un proficuo scambio di informazioni.

Nel corso dei controlli, numerose persone sono state identificate, diversi veicoli sono stati sottoposti a verifiche e sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, i Carabinieri hanno eseguito diverse perquisizioni, mirate a garantire la tutela del territorio e dei cittadini.