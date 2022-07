Sicurezza sul lavoro, denunce dei carabinieri in Baronia. In particolare, dopo alcuni controlli dei carabinieri della stazione Forestale di Castel Baronia presso alcuni cantieri edili di Vallata, Vallesaccarda e Castel Baronia, due operai e il titolare di un’impresa edile sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell’ambito dei medesimi servizi, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino altre tre persone per “Abusivismo edilizio”: dall’accesso ispettivo ad un cantiere di Lioni è emersa l’illecita realizzazione di uno sbancamento di terreno su una superfice di circa 280 metri quadrati.