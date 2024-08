Sicurezza stradale, aumentano i controlli dei Carabinieri in Irpinia

Alla luce dei recenti gravi incidenti stradali, che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza delle norme del Codice della Strada, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente intensificato i controlli alla circolazione stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati.

Incuranti degli altissimi rischi (per sé e per gli altri), ancora troppi automobilisti si mettono al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere in più.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un ventenne di Aiello del Sabato: all’esito di specifici accertamenti gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Il giovane automobilista è inoltre risultato positivo all’uso di stupefacenti.

Stessa sorte per un motociclista del Mandamento baianese che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, si era messo alla guida della sua Yamaha.

Oltre al centauro, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un automobilista di Mugnano del Cardinale.

Denuncia e patente ritirata anche per un uomo di Montefalcione, al quale i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

L’azione dei Carabinieri, finalizzata quindi non solo alla prevenzione dei reati ma anche a garantire la sicurezza stradale, con controlli mirati alla guida in stato di ebbrezza, continuerà ininterrottamente su tutto il territorio irpino, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e ridurre il rischio di incidenti.

Ed ancora una volta i Carabinieri consigliano di:

– non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali;

– guidare con prudenza;

– in caso di bisogno rivolgersi al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze.