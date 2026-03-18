Sportelli ATM sotto controllo e sicurezza rafforzata in provincia di Avellino. Questa mattina il Prefetto Rossana Riflesso ha presieduto in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per fare il punto sulla situazione locale dopo alcuni recenti episodi che hanno interessato alcune filiali bancarie della provincia.

Alla riunione, cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine e il Coordinatore nazionale dell’ABI – OSSIF (Centro di ricerca sulla sicurezza anticrimine), Marco Iaconis, oltre all’analisi dei fenomeni verificatisi di maggiore rilievo, la discussione si è concentrata sull’importanza di collaborazione sempre più strutturata fra Istituzioni, Forze dell’Ordine e mondo bancario, partendo da un monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste dal Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, già sottoscritto il 23 luglio scorso con ABI in Prefettura.

Resta ferma la necessità in chiave preventiva dell’adozione di strumenti di protezioni avanzati da parte degli istituti bancari, sia attivi, come impianti di allarme e sistemi di videosorveglianza intelligente, che passivi, attraverso il potenziamento di casseforti e barriere fisiche che limitano l’accesso al denaro, oltre all’utilizzo di dispositivi finalizzati rendere inutilizzabili le banconote dopo il reato, come i sistemi di macchiatura.

Il Comitato ha comunque confermato di tenere alta l’attenzione, intensificando ulteriormente le azioni di controllo e monitoraggio in maniera mirata, anche alla luce delle informazioni che fornirà l’ABI attraverso l’OSSIF.