“Sicurezza +”, la cultura della sicurezza nei cantieri arriva anche nelle scuole con BigMama Testimonial

Sarà presentato lunedì prossimo 2 dicembre, presso l’auditorium dell’Itis “Guido Dorso” di Avellino, il progetto “SICUREZZA +”, la cultura della sicurezza nei cantieri, varato dalla Provincia di Avellino. Le diverse attività incluse nel progetto pilota nascono dalla collaborazione con il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (FORMEDIL) di Avellino e con il Tavolo tecnico con gli Ordini professionali e ANCE.

In queste azioni, sono coinvolte anche le scuole. È previsto, infatti, un concorso di idee riservato agli istituti secondari di secondo grado dell’Irpinia, con un testimonial d’eccezione. Ha abbracciato l’iniziativa, l’artista BigMama, che dunque farà da testimonial.

Il programma della manifestazione di lunedì prossimo, che inizierà alle ore 10, prevede i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane; del presidente del CFS Formedil di Avellino; Antonio Prudente; del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca.

A illustrare il progetto, la dirigente della Provincia, Giuseppina Cerchia. Verrà quindi presentato il concorso di idee per gli istituti di istruzione superiore con la partecipazione speciale di BigMama. Spazio, poi, al concorso per le imprese e i coordinatori per la sicurezza e al Patto della Sicurezza: linee guida per la sicurezza sui cantieri.

L’iniziativa si chiuderà con la tavola rotonda che coinvolgerà il direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Avellino e Benevento, il presidente del CFS – Formedil della provincia di Avellino, il presidente Ance Avellino, i presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Avvocati, Commercialisti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi della Campania, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Confartigianato, Federcomated.

“La sicurezza nei cantieri arriva anche tra i banchi di scuola. Si tratta di un progetto ambizioso e di notevole importanza, proprio perché rende protagonisti gli studenti. Di qui, la volontà di coinvolgere un’artista straordinaria, originaria della nostra Irpinia, come testimonial di questo percorso – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Ringraziamo BigMama per aver accettato il nostro invito. È per noi un privilegio il suo supporto. Il protocollo dal quale nasce ‘Sicurezza +’ conferma la stretta collaborazione tra la Provincia, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e il Centro per la formazione e sicurezza in edilizia su questo e su altri temi rilevanti che riguardano il settore”.