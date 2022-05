Sicurezza e legalità per lavoro e investimenti: intesa tra sindacati, Provincia e Asi

Cgil, Cisl e Uil siglano con la Provincia e l’Asi importante protocollo sulla definizione dei percorsi progetti e badi europei sia da PNRR che dai Fondi di Coesione.

La tutela della buona occupazione per giovani e donne, così come la verifica puntuale della “quantità” di nuova occupazione, con il valore e l’adozione dei Ccnl delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sia negli affidamenti diretti che nei subappalti con la clausola sociale riaffermata nei nuovi appalti, così come l’informatica per settori economici sono punti importanti e qualificati di questo Protocollo. Così Franco Fiordellisi Segretario Cgil Avellino, Fernando Vecchione segretario Cisl Irpinia Sannio e Luigi Simeone Uil Avellino Benevento i quali ribadiscono è un punto di partenza per l’Irpinia e di questo va dato atto al Presidente della Provincia di Avellino Buonopane e Presidente ASi Pisano che quindi puntano a rafforzare le azioni condivise e partecipare per il territorio.