“Siamo vicini ai cittadini per la tutela dell’ambiente”: l’associazione Eavv sempre in prima linea

Approvato il bilancio e stabilita la programmazione delle attività da svolgersi nei prossimi mesi. L’associazione di volontariato E.A.V.V. prosegue nel proprio cammino e punta al futuro dopo l’assemblea di sabato scorso svoltasi nella sala consiliare del Comune di Grottolella, alla presenza del presidente Enrico Russo e del direttivo e di un’ampia schiera di volontari e guardie.

Nella seduta si sono definiti i programmi che il gruppo di volontariato intende perseguire nell’immediato futuro.

“Sono contento che il nostro gruppo associativo può annoverare oltre 60 componenti, tra guardie, volontari e collaboratori”, ha dichiarato Russo.

“Ci stiamo radicando in quasi tutte le comunità irpine e non solo, abbiamo nostre sentinelle in tutte le realtà più grandi della nostra provincia. Come gruppo di volontariato vogliamo raggiungere ancora traguardi importanti, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni, a partire dall’Asl, dai Comuni, cercando di fornire i nostri servizi ai cittadini. Vogliamo essere vicini alle persone per salvaguardare l’interesse alla tutela dell’ambiente, vigilando sul pieno rispetto delle regole”.