Si laurea con 110 e lode e dedica il traguardo al suo borgo d’origine

Grottolella, un piccolo borgo alle porte di Avellino, festeggia con orgoglio il successo di Alessio Tropeano, neolaureato in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Salerno. Alessio ha conseguito il massimo dei voti, 110 e lode, con una tesi dal titolo evocativo: “Sviluppo delle Organizzazioni nel tempo e la configurazione organizzativa del futuro”, un tema di grande attualità che riflette le sfide del mondo contemporaneo.

Il giovane ha voluto condividere il suo traguardo con la comunità di Grottolella, un gesto che evidenzia il forte legame con le proprie radici. Ecco il suo messaggio: “Adesso dovrei ringraziare me stesso per la mia testardaggine, la mia forza di volontà e per non aver mai mollato, anche nei momenti più difficili… ma non lo farò. Non per modestia o umiltà, non credo siano caratteristiche che mi appartengono, ma perché penso sia più giusto volgere lo sguardo a tutto ciò che, in qualche modo, mi ha davvero formato, a tutto ciò che mi ha reso la persona che sono oggi. E allora inizio col ringraziare il mio paese, Grottolella. Si dice che ognuno sia figlio della propria terra, che le radici di un luogo, invisibili ma potenti, influenzino profondamente la crescita di una persona, tracciandone il cammino. E io ci credo, fermamente. Grazie perché mi hai insegnato il valore del duro lavoro, del sacrificio e a non dare mai nulla per scontato. Mi hai trasmesso l’amore per le tradizioni e che le cose più semplici, quelle che a volte passano inosservate, sono in realtà le più preziose. Un ringraziamento speciale va alla Libertas, simbolo di un calcio d’altri tempi, fondato sui veri valori e principi dello sport, ormai dimenticati. E infine, ringrazio il Forum, ultimo baluardo di associazionismo in un mondo, quello moderno, sempre più dominato dall’egoismo e dall’individualismo. Grazie perché mi hai mostrato quanto sia importante il senso di comunità, l’essere parte di qualcosa di più grande di noi stessi.