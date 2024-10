Si insedia la Commissione che ha scatenato il caso nella maggioranza

AVELLINO- Nessun colpo di scena per l’insediamento della Commissione che ha scatenato il casus belli a Palazzo di Città di Avellino, ovvero quella che si occupa di Bilancio e Patrimonio. Come previsto alla scadenza dell’orario di convocazione erano assenti solo i due consiglieri comunali della maggioranza, sia la consigliere di Siamo Avellino Antonella Coppola e la vicepresidente e consigliera di W La Libertà Teresa Cucciniello. A garantire il numero legale la presenza del consigliere del gruppo Patto Civico Rino Genovese. Alla seduta era presenta anche l’assessore Edoardo Volino. Scongiurata l’impasse in aula, lo stesso presidente della Commissione Nicola Giordano ha tracciato una sorta di agenda che l’organismo consiliare sarà chiamato ad affrontare nei prossimi mesi. A partire dalla situazione legata al trasferimento degli uffici comunali, alla imminente scadenza del contratto con l’università, alla Piscina Comunale e alle spese per il deposito del mobilio del Comune. Un primo confronto su tutti questi temi anche con l’assessore Volino. Anche i consiglieri Bellizzi e Genovese hanno evidenziato alcuni temi su cui chiederanno l’impegno della Commissione.

