Si denuda e molesta una bimba durante la processione: condannato un cinquantaseienne

CASTELVETERE SUL CALORE- Condannato ad un anno per atti osceni e molestie avvenute durante una processione. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha così deciso per un cinquantaseienne, difeso dall’avvocato Nicola D’archi. Nell’immediatezza era stato convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, atti osceni in luogo pubblico e molestie di una minore eseguito nei confronti di un 56enne di San Mango sul Calore. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha anche disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, bloccato dai Carabinieri. Per i reati contestati il 56enne aveva chiesto di patteggiare una condanna ad un anno di reclusione. L’episodio si è verificato nella a Castelvetere sul Calore, nel corso dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna delle Grazie.Durante la processione, l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, alla presenza di numerosi fedeli avrebbe rivolto frasi oscene nei confronti di una bambina “dispensatrice”, indossante un corpetto adornato con circa quattro chilogrammi di monili in oro.Nella circostanza, si sarebbe inoltre denudato, mostrando le parti intime. La condanna e gli arresti domiciliari sono subordinati ad un percorso terapeutico disposto dal giudice nei confronti dello stesso.