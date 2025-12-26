Si apre una voragine in via Dorso: strada chiusa

Una voragine si è aperta in via Dorso ad Avellino, rendendo necessaria la chiusura di un tratto della strada. La Polizia Municipale è intervenuta nelle ultime ore transennando l’area interessata, in una arteria cittadina che da mesi è al centro di polemiche per le condizioni del manto stradale, ormai deteriorato e pericoloso.

Nel punto interessato si sono aperte diverse buche, aggravate dal maltempo, che hanno reso la strada praticamente impraticabile e a rischio per automobilisti e pedoni. Una situazione che ha portato alla decisione di interdire il traffico per motivi di sicurezza.

Ora si rende necessario un intervento urgente di ripristino dell’asfalto, non solo in via Dorso ma anche in molte altre strade della città, dove il continuo deterioramento del manto stradale sta trasformando Avellino in un centro sempre più difficile da percorrere, con qualsiasi mezzo e persino a piedi, tra il rischio concreto di cadute e voragini improvvise.