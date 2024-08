Si aggrava il bilancio dell’incidente a Capaccio: morto anche l’automobilista

ATRIPALDA- Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla SS18, a Capaccio Paestum, in cui hanno perso la vita i coniugi atripaldesi Cosimo Spagnuolo e Rosanna Arena , rispettivamente di 48 e 50 anni, entrambi in sella ad una motocicletta. Questa mattina, infatti, è deceduto anche il conducente della Fiat Punto poi schiantatasi contro il guard raid, il 49enne Gerardo Iacovazzo di Vallo della Lucania: l’uomo era stato elitrasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno in gravissime condizioni ed operato d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare.

Almeno dai primi accertamenti, l’uomo era alla guida della vettura intestata alla moglie nonostante avesse subito la revoca tempo fa. La dinamica dell’impatto è ancora da accertare.