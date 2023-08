Si aggiravano in auto con arnesi da scasso: scatta la denuncia e foglio di via

Sono stati fermati ieri, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Si tratta di un 24enne e un 67enne di Napoli, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, che si aggiravano con fare sospetto in città.

I Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale a veicolare, rinvenendo all’interno dell’autovettura attrezzi atti allo scasso (un flex, un trapano, dei punteruoli, un grosso taglierino ed altro).

I due non sono stati in grado di fornire un valido motivo che giustificasse il possesso di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, per cui, attesa l’illiceità della condotta e l’ingiustificata presenza in Avellino, oltre alla denuncia in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per loro è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.