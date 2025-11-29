Si accende la prima luce: domani inizia l’Avvento

Domani, 30 novembre 2025, sarà la prima domenica d’Avvento, il tempo che apre il nuovo anno liturgico e invita a riscoprire il valore dell’attesa. Con l’accensione della prima candela sulla corona d’Avvento, nelle chiese e nelle famiglie si rinnova il simbolo della luce che cresce, passo dopo passo, verso il Natale.

L’ Avvento è un cammino di speranza, silenzio e preparazione interiore: quattro settimane per rallentare, per guardare oltre la frenesia quotidiana. Un tempo semplice e prezioso, che ogni anno torna a ricordare che la luce vince sempre il buio.

La corona d’Avvento, con le sue quattro candele, assomiglia a un piccolo viaggio. Ogni fiamma accesa racconta una tappa, una storia, un passo in più verso la luce. La prima candela si accende come una scintilla che rompe il silenzio dell’inverno. È la candela della speranza. La seconda candela illumina con una luce più calma e profonda. È la candela della pace. Poi arriva la terza candela, quasi a sorridere. È la candela della gioia. Infine, si accende la quarta candela, la più intensa. È la candela dell’amore.