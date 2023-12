Si accende il verde Natale ad Ariano Irpino: la sostenibile bellezza dello stare insieme

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino guidata da Enrico Franza annuncia le iniziative in calendario per le festività natalizie 2023. Si tratta di un cartellone di appuntamenti e manifestazioni nato sotto la stella dell’ecosostenibilità, declinata all’ambiente ma anche alla condivisione di momenti che costruiscono legami e tengono unita una comunità. In collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, il Comune promuove una rosa di iniziative che tratteggiano messaggi culturali importanti, declinati alla contemporaneità del nostro tempo.

Dal rispetto per l’ambiente, alla cultura del rispetto e della non violenza.

Con l’addobbo e l’accensione delle luci del maestoso albero di Natale in Piazza Plebiscito l’8 dicembre scorso, Ariano ha dato inizio alle festività natalizie. L’amministrazione comunale si è fatta promotrice in prima linea della veste green del natale 2023. Ha già annunciato infatti che intende affidare un abete a ogni associazione in segno di dono ma anche di cura e rispetto per il nostro bene più prezioso. La cura di ogni albero è un invito all’aggregazione della comunità, che sa di ritrovarsi per condividere il sostentamento degli abeti. Anche le luminarie disposte su tutta la città accendono in particolar modo i riflettori sulla Villa Comunale, il centro storico e le due periferie più grandi.

“Abbiamo cercato di creare un calendario di iniziative pensate per tutte le famiglie arianesi, al fine di coinvolgere grandi e piccini in nuove attività ed eventi, mantenendo però salde le iniziative storiche legate alla tradizione. L’obiettivo – sottolinea il Sindaco Enrico Franza – è quello di valorizzare la città rendendola attrattiva e vivace nel periodo più “magico” dell’anno, e di mettere in luce il lavoro svolto da tutti gli “attori” coinvolti che hanno messo in campo le proprie energie per una proposta all’insegna dell’importante tema della sostenibilità. Il mio più sentito ringraziamento va anche alla vice sindaca Maria Grazia Vallone, artefice di tante iniziative e di un impegno proficuo con il Forum dei Giovani, che in questa edizione 2023 del Natale arianese si sono distinti per la collaborazione e le iniziative proposte. Infatti in questa cornice di giovani talenti emergenti, avremo il piacere di ospitare il pianista Walter Ricci e l’attrice influencer Sara Penelope Robin.

“La sostenibile bellezza dello stare insieme” è il leitmotiv di questa inedita edizione “verde”. Ed è, difatti, ciò che mi rende ancor più orgoglioso di far parte e rappresentare questa comunità è stato, ancora una volta, il senso di solidarietà e di collaborazione nel momento del bisogno e di cooperazione e operosità per il bene della nostra Ariano. Grazie alle imprese che gratuitamente hanno lavorato all’installazione dell’Albero in Piazza, grazie a tutte associazioni di volontariato e di categoria del territorio che hanno risposto con entusiasmo nel contribuire a rendere questo Natale, ne sono certo, un Natale da ricordare. E ancora, ringrazio vivamente gli uffici comunali coinvolti, e tutti coloro che hanno lavorato e creduto fortemente perché tutto ciò potesse realizzarsi” conclude il sindaco.

Tra le iniziative organizzate, novità di quest’anno, rientra “Addobbiamo il Natale”, iniziativa promossa nell’ambito delle Politiche Sociali, con il prezioso contributo dell’assessore, Pasqualino Molinario, e dell’Assessorato all’Ambiente, che vede coinvolte tutte le associazioni del territorio nel promuovere con forza il tema della sostenibilità. “Il tema è sempre più sentito, non solo dalle Istituzioni, ma anche dalla cittadinanza”, sostiene l’assessore all’ambiente Toni La Braca, e aggiunge “abbiamo voluto fortemente degli addobbi naturali per il nostro centro storico che segnano una netta linea di demarcazione con il passato con sguardo verso il futuro. Tutti gli alberi, a partire dal “grande” albero di Piazza, com’è stato definito, saranno poi ripiantumati al termine delle festività e saranno solo i primi di una lunga serie di edizioni, ci auguriamo, di un Natale sempre più sostenibile.

“Un ricco calendario di eventi e attività natalizie non solo crea un’atmosfera festosa, ma contribuisce anche a promuovere l’identità e l’economia locale. Queste iniziative, infatti – evidenzia il consigliere al Commercio Andrea Melito – offrono ai cittadini l’opportunità di partecipare a eventi coinvolgenti e incoraggiano anche le persone a supportare i negozi locali, rafforzando il tessuto sociale e aiutando l’economia della comunità. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la collaborazione delle associazioni e dei commercianti, a cui va il mio ringraziamento personale e quello di tutta l’Amministrazione comunale. Tra gli appuntamenti consolidati ritroviamo la pista di pattinaggio in villa comunale, le luminarie natalizie nel centro storico e nelle principali periferie, mentre tra le tante novità di quest’anno troviamo l’artista Lila Esposito, con lo spettacolo “La sirena Scostumata”, e il video mapping in Piazza Plebiscito a divertire ed incantare il Natale arianese” dando seguito al riuscito evento estivo di “Vicoli ed Arte deLight”. Potete trovare il programma completo sulle nostre pagine social, con aggiornamenti costanti sulle novità e su tutte le sorprese di queste giornate di festa.

Vieni a trascorrere il Natale con noi.

Non fartelo raccontare, bella Ariano ti aspetta!