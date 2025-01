Si accascia al suolo e muore, tragedia in Piazza D’Armi: deceduta un’ottantenne

AVELLINO- Un malore, si accascia al suolo lungo la strada laterale al Tribunale di Avellino mentre stava tentando di raggiungere la vettura di un suo familiare e nonostante i soccorsi, purtroppo non ce la fa. Tragedia pochi minuti fa nel centro cittadino, dove in pochi minuti sono giunte per soccorrere un’anziana ottantenne rimasta a terra lungo la strada che costeggia il Palazzo di Giustizia. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, anche quella per la Rianimazione ed una volante della Polizia. Tutto sotto gli occhi increduli di decine di passanti..Le manovre per rianimare la donna sono andate avanti a lungo, quasi un’ora, quella in cui i medici hanno tentato tutto per salvarla. Ma alla fine non c’è stato un epilogo lieto. Il cuore dell’anziana si era fermato. La zona laterale al Tribunale è rimasta bloccata per circa un’ora, con il traffico in tilt.