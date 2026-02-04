Sharon, ad Avellino una messa per la quindicenne uccisa dalla frana in Nuova Zelanda

AVELLINO- Il dolore della comunita’ di Picarelli per la tragedia di Sharon Maccanico e la solidarieta’ di Picarelli alla famiglia della quindicenne uccisa da una frana che ha travolto il campeggio dove era con il suo college . Nel pomeriggio sarà celebrata una messa in suffragio

di Sharon, alle ore 18.00 presso la chiesa Ss.mo Salvatore Picarelli Avellino.

Una comunita’ che vuole far sentire il dolore per la tragedia, che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso e con una speranza la comunita’ avellinese: “Una figlia, una studentessa, una ragazza di quindici anni a cui è stato tolto tutto, troppo presto. E davanti a un dolore

così, restano soltanto rispetto, preghiera silenzio e memoria. Sharon era partita per vivere un’esperienza che per tanti ragazzi rappresenta un sogno, scoprire un pezzo di

mondo, costruire ricordi futuro e speranze; quel futuro è stato spezzato all’improvviso, con una violenza che non ha spiegazioni e non concede tempo”. “La famiglia del piccolo angelo ringrazia quanti vorranno unirsi alla loro preghiera e, con loro, anche noi. Facciamo sentire il nostro affetto a chi è nel dolore, la nostra solidarietà sia suffragio per l’anima candida di Sharon, che affidiamo alla Madre Celeste. Amen”.