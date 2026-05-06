Sgominato dalle Fiamme Gialle un gruppo dedito allo spaccio di cocaina e metanfetamine

SALERNO- Dalle prime ore della mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e di altri Reparti del Corpo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia d i Salerno, stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa d i misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di otto soggetti, gravemente indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata a l traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, attualmente in corso nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, costituisce l’esito d i una complessa e articolata attività investigativa condotta dal Nucleo pef Salerno (G.I.C.O. – Sez. G.O.A.), avviata nel maggio 2025, che h a consentito d i disarticolare un sodalizio criminale operante prevalentemente nelle provincie di Salerno e Avellino, con ramificazioni su scala nazionale ed estera e collegamenti con ambienti criminali riconducibili al clan “Fezza-De Vivo” egemone nell’agro nocerino-sarnese. Le indagini, sviluppate mediante tecniche investigative all’avanguardia, hanno permesso di individuare ruoli e responsabilità dei partecipi, documentare numerosi traffici illeciti e sottoporre a sequestro ingenti quantitativi d i sostanze stupefacenti, tra cui oltre mezza tonnellata di hashish, cocaina e metanfetamine, nonché di procedere all’arresto i n flagranza di reato di alcuni sodali..All’esito delle attività investigative è stato quantificato u n profitto illecito derivante dal traffico di sostanze stupefacenti di oltre 780 mila euro; sulla base di tale quantificazione, i successivi accertamenti patrimoniali hanno consentito di individuare beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati ed oggetto di sequestro. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari personali, sono in corso perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri 10 indagati. Si rappresenta che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige i l principio d i presunzione di innocenza nei confronti delle persone

sottoposte a indagine.

Indagati destinatari di misura cautelare della custodia in carcere:

1 ) ALFIERI Gianluca, nato a d Atripalda il 12.01.2000;

2) BRANCACCIO Bartolomeo, nato a Scafati i l 01.10.1995;

3) D’AGOSTINO Silvestro, nato a d Avellino il 19.08.1987;

4) D’ANGELO Mario, nato ad Atripalda il 19.01.2000;

5) DE FEO Giulio, nato ad Avellino i l 11.10.2004;

6) EL NAGGAR Omar, nato a Solofra i l 26.10.1991;

7) PISACRETA Dario, nato ad Avellino i l 19.02.1987;

8) TADDIO Raffaele – nato a d Avellino il 26.02.2003.