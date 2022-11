Settore farmaceutico e cura della persona: boom per gli e-commerce in Italia

Il settore farmaceutico è in piena espansione in Italia, grazie alla transizione digitale. Uno studio del Censis ha dimostrato che le vendite online di farmaci e prodotti sanitari sono quadruplicate negli ultimi anni, e la rivoluzione è solo all’inizio. Si prevede infatti che questa tendenza continuerà nei prossimi anni, dato che sempre più consumatori passano all’acquisto di farmaci e altri prodotti per la cura della persona online.

Il boom degli e-commerce farmaceutici in Italia

Come sempre, ci pensano i dati a fornire una panoramica completa e attendibile del settore. Nel caso del comparto farmaceutico, poi, i numeri online sono strepitosi. Si parla di un volume di oltre 25 milioni di prodotti venduti su Internet, grazie a shop online specializzati nella cura della persona come FarmaOra.it ad esempio, dove è possibile trovare integratori alimentari, cosmetici e vari articoli per l’igiene personale. Tornando ai dati, spicca anche il valore economico del comparto, che ad oggi ha raggiunto e superato quota 280 milioni di euro.

Ci si trova di fronte a numeri che hanno quasi del clamoroso, ma che in realtà sono semplici da spiegare: con l’avvento della digitalizzazione dei processi, un numero sempre maggiore di italiani oramai fa i propri acquisti sul web. La pandemia ha ovviamente accelerato questo processo di transizione digitale, evidenziando – fra le altre cose – i grandi vantaggi degli acquisti su Internet. Si parla ad esempio della comodità delle ordinazioni online, e della possibilità di ricevere i prodotti a domicilio, senza doversi scomodare per recarsi personalmente in farmacia.

E allora conviene approfondire ancor di più le analisi relative al comparto e-commerce farmaceutico, ancora una volta portando alla luce dei numeri notevoli. Per fare un altro esempio concreto, ad oggi nella Penisola si trovano oltre 1.350 farmacie telematiche, con altre 70 attività pronte per partire, e in attesa dell’autorizzazione per la vendita di farmaci OTC e SOP. Proseguendo di questo passo, si manterrebbe un trend annuo di crescita pari al 36% circa, il che ovviamente porta a chiedersi quale sarà il futuro del settore farmaceutico.

Le previsioni sul futuro del settore delle farmacie

C’è chi sostiene che la farmacia del futuro sarà sempre più spesso digitale, e che tra qualche anno sarà possibile acquistare un numero superiore di farmaci online. La situazione attuale sembra confermarlo: come abbiamo visto, l’e-commerce è in piena espansione e sono sempre di più i consumatori che fanno i loro acquisti sul web. Inoltre, e-shop come FarmaOra hanno un listino in continuo aggiornamento: significa che, da qui in avanti, le opzioni a disposizione dei consumatori cresceranno ancora.

Il destino delle farmacie, dunque, sembra oggi nelle mani delle maglie del web. Come se non bastasse già questo, si parla di un mercato ancora molto giovane, al punto che soltanto il 6% delle farmacie della Penisola ha deciso di imboccare questa strada. Il canale digitale, quindi, per il comparto farmaceutico rappresenta ancora un territorio inesplorato, ma ricco (ricchissimo) di preziose opportunità di business. In conclusione, i prossimi 3 anni saranno fondamentali per misurare la reale portata di questo fenomeno.