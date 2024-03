Settimana Santa in Irpinia: ecco in quali comuni le sacre rappresentazioni

La Santa Pasqua dal significato etimologico “passaggio”, quest’anno cade il 31 marzo 2024 e nella settimana precedente, nella cosiddetta Settimana Santa, in molti comuni irpini si assiste a vari riti religiosi e sacre rappresentazioni che riportano ogni credente alla rievocazione della passione, della morte e della resurrezione di Gesù Cristo.

Ecco l’elenco delle sacre rappresentazioni:

CAPOSELE. Venerdì 29 marzo alle ore 20:30, partenza dalla Chiesa Madre. Organizzata dalla Parrocchia “San Lorenzo Martire” in collaborazione con la compagnia teatrale “LA FORGIA”.

STURNO. Domenica 24 marzo alle ore 17:00 in Piazza San Michele Aufiero. Organizzata dalla Parrocchia S.S. Domenico e Francesco e Pro Loco Sturno 2004 con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Sturno, in collaborazione con Agape Sport, Pubblica Assistenza Sturno Odv e la Potea. In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione sarà rinviata a Domenica 31 marzo alle ore 17:00.

GESUALDO. Venerdì 29 marzo alle ore 21:00. Evento promosso dalla Pro Loco Civitatis Iesualdinae di Gesualdo, in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Nicola ed Antonino Martire, e di tutte le istituzioni quale Comune di Gesualdo, Provincia di Avellino e Regione Campania. Ambientata tra le due piazze: Piazza Neviera e Piazza Umberto e la Crocifissione si svolgerà in prossimità del Castello di Gesualdo.

MONTEFORTE IRPINO. Nei giorni 23-24-25 marzo dalle ore 18:30 alle 21:00. Rappresentazione della Passione di Cristo a quadri recitati lungo il suggestivo percorso, l’antico borgo, della via Crucis che conduce al castello. Organizzata dall’Associazione Polivalente Socioculturale “Fenestrelle” ODV, scritto e diretto dal Maestro Rocco Chinnici, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale Aurigemma, il Comune di Monteforte Irpino e Laboratorio Artistico Teatro Insieme.

MIRABELLA ECLANO. Domenica 24 marzo alle ore 18:00 nel centro storico di Mirabella Eclano, raduno piazzale San Francesco. Organizzata dall’Associazione Culturale “Vivi Mirabella” con il patrocinio del Comune di Mirabella Eclano. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a Sabato 30 marzo.

CHIUSANO SAN DOMENICO. La manifestazione organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Degli Angeli si svolgerà in vari luoghi del paese. Sabato 23 marzo alle ore 19:00 Rappresentazione Ultima Cena (Chiesa Santa Maria Degli Angeli), Discesa valle del Cedron, Getsemani (Via Pozzo Donico), Arresto di Gesù e processo del Sinedrio (Chiesa Santa Maria Degli Angeli). Domenica 24 marzo alle ore 15:30 Processo a Gesù sotto Ponzio Pilato ed Erode (Piazzetta Padre Pio e Muraglione), Passione di Nostro Signore per le vie del Paese.

SOLOFRA. Domenica 24 marzo alle ore 19:30 presso la Collegiata di San Michele Arcangelo torna in scena la Passione di Cristo, un evento che risuona profondamente nella comunità di Solofra, portando insieme fede, tradizione e cultura. Reso possibile da decenni grazie alla dedizione del Gruppo Venerdì Santo in collaborazione con la ProLoco Solofra.

