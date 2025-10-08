Settimana Nazionale della Protezione Civile: Open Day a Mercogliano con i Vigili del Fuoco

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 4 al 13 ottobre 2025, con una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della prevenzione e della sicurezza.
Il momento centrale sarà giovedì 9 ottobre, con un Open Day provinciale presso il Centro Operativo della Protezione Civile Regionale di Via Serroni a Mercogliano, promosso dalla Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con tutte le strutture operative e la Prefettura.
Durante la giornata i Vigili del Fuoco allestiranno uno stand espositivo con mezzi e attrezzature utilizzati nelle emergenze, tra cui l’automezzo AF/UCL – il posto di comando avanzato – e i veicoli impiegati nella lotta agli incendi boschivi.
L’evento sarà diviso in due momenti:
-
dalle 9:00 alle 13:00 visita riservata alle scolaresche, per avvicinare i più giovani alla cultura della prevenzione e della sicurezza;
-
dalle 15:00 alle 17:00 apertura al pubblico, con la possibilità per i cittadini di conoscere da vicino i mezzi e le attività dei Vigili del Fuoco e delle altre strutture di Protezione Civile.
Inoltre, per tutta la durata della settimana, compatibilmente con le esigenze operative, saranno aperte le sedi dei Vigili del Fuoco sul territorio provinciale, offrendo un’occasione ulteriore per scoprire da vicino i compiti e l’organizzazione del Corpo Nazionale.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con l’obiettivo di diffondere una cultura sempre più radicata della sicurezza e della consapevolezza del rischio, elementi fondamentali per la protezione delle comunità.