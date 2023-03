Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite ad Avellino e Ariano

“Vivi senza macchia: metti in chiaro la tua vista”. È questo il messaggio scelto dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia Onlus) per la “Settimana mondiale del glaucoma”, iniziata ieri e che si protrarrà fino al 18 marzo 2023.

Anche ad Avellino, presso il centro Australia e ad Ariano presso l’ambulatorio di oculistica dell’ospedale Frangipane, sarà possibile effettuare le visite gratuite nella giornata di giovedì 16 marzo grazie all’attivismo dell'”Associazione italiana ciechi” sezione di Avellino.

Per info e prenotazioni chiamare lo 0825 782178.

Il glaucoma dà sintomi solo in fase avanzata, quando i danni non sono più recuperabili. Causa una riduzione progressiva e irreversibile della vista che può condurre alla cecità. Da qui l’importanza di prevenire.