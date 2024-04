Settimana della Salute della donna: al Landolfi tre giorni di visite e consulenza gratuite

Tre giorni di visite gratuite, con più di dieci ambulatori aperti. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, struttura del network Bollini Rosa, aderisce alla nona edizione dell’(H) Open Week, la settimana della Salute della donna organizzata dalla Fondazione Onda ETS.

L’obiettivo è promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile attraverso colloqui e visite specialistiche, distribuzione di materiale divulgativo ed esami strumentali.

L’Azienda Moscati ha programmato l’Open Week nel plesso ospedaliero Landolfi di Solofra il 18, 19 e 20 aprile, giorni in cui, con il coordinamento della referente aziendale della Medicina di Genere, la cardiologa Francesca Lanni, si terranno visite e consulenze gratuite in diverse e numerose discipline, dalla Cardiologia alla Senologia, alla Reumatologia, con gli specialisti aziendali. Per aderire agli open day riservati alle donne, è necessaria la prenotazione, inviando una e-mail al seguente indirizzo: prenotazioni.openday@ aornmoscati.it, indicando nell’oggetto la specialità d’interesse (es.: Dermatologia, Cardiologia, etc.) e nel corpo della e-mail scrivere nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono della donna interessata alla visita/consulenza. Le persone prenotate (fino a esaurimento dei posti disponibili) riceveranno a loro volta una e-mail con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui presentarsi nell’ambulatorio predisposto, situato al piano terra del plesso ospedaliero Landolfi. Tutti i servizi offerti dall’azienda Moscati e dalle oltre 260 strutture del network Bollini Rosa, sono anche consultabili sul sito www. bollinirosa.it.

Di seguito, il calendario con le visite/consulenze offerte dall’Azienda Moscati:

Dove :

Plesso ospedaliero “Agostino Landolfi” di Solofra (Av), piano terra, piastra ambulatoriale

Quando e servizi offerti :

Giovedì 18 aprile, dalle ore 15 alle ore 18

· Cardiologia (visita cardiologica)

· Dermatologia (visita dermatologica)

· Reumatologia (screening connettiviti e artriti)

· Endocrinologia (valutazione osteoporosi)

· Ginecologia (colloquio contraccezione)

Venerdì 19 aprile, dalle ore 15 alle ore 18

· Cardiologia (visita cardiologica)

· Dermatologia (visita dermatologica)

· Reumatologia (screening connettiviti e artriti)

· Senologia (visita senologica)

· Fisiopatologia della Riproduzione (colloquio pre-concezionale)

· Ginecologia (colloquio menopausa)

Sabato 20 aprile, dalle ore 9 alle ore 13

· Cardiologia (visita cardiologica)

· Reumatologia (screening connettiviti e artriti)

· Fisiopatologia della Riproduzione (colloquio pre-concezionale)

· Neurologia (visita per cefalea)

· Urologia (visita urologica femminile)

Come prenotare :

· inviare una e-mail con indicazione di nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono all’indirizzo: prenotazioni.openday@ aornmoscati.it. Nell’oggetto, indicare la specialità d’interesse. Per consentire a più donne di usufruire dei servizi offerti, è possibile prenotare una sola visita/consulenza a persona.