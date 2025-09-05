Settembre al Borgo, “nel segno del vino” l’evento di Taurasi

Taurasi e il Taurasi ancora assoluti protagonisti nel panorama delle iniziative che si svolgono in terra d’Irpinia.

Nel paese della media valle del Calore, che dà il nome a uno dei più prestigiosi e amati vini rossi al mondo, si svolgerà il 6 e 7 settembre la storica manifestazione denominata “Settembre al Borgo – Da Porta a Porta”, nata nell’anno 1983.

“Nel segno del Vino tra le porte di Taurasi”, questo lo slogan per l’edizione 2025 della sagra del vino, organizzata da decenni dal Comitato Pro Centro Storico in collaborazione con il Comune di Taurasi.

Nei vicoli del suggestivo centro antico del paese, che si snodano tra Porta Maggiore e Porta Sant’Angelo, anche quest’anno gli appassionati visitatori potranno prendere parte a incontri culturali, artistici e di promozione del territorio, e assistere alle esibizioni di gruppi folkloristici e di artisti di strada, poi gli attesissimi stand gastronomici saranno attivi già da mezzogiorno fino a tarda sera.

Come nelle passate edizioni, sono in programma i cosiddetti “Giochi al Borgo”, una serie di seguitissimi eventi ludici rivolti ai bambini, inoltre sarà possibile partecipare a percorsi sensoriali e visite guidate con itinerari nel castello marchionale.