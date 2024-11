Sette premi per i pasticceri campani al Concorso Mastro Panettone 2024

L’ottava edizione di “Mastro Panettone” ha celebrato le eccellenze dolciarie italiane, mettendo in evidenza i pasticceri campani che si sono distinti con sette premi, dominando le categorie principali. Il prestigioso concorso, organizzato da Goloasi.it, ha visto protagonisti chef pasticceri provenienti da Napoli, Benevento, Salerno e Caserta, confermando la Campania come punto di riferimento nazionale per la pasticceria natalizia.

Il premio per il “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale” è andato ad Antonio Ventieri, mentre Gianluca Cecere ha trionfato nella categoria “Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato”. Un altro premio significativo, per il “Miglior Pandoro Artigianale”, è stato assegnato a Enzo Martuccio di Colle Sannita (BN). I riconoscimenti sono stati attribuiti da una giuria di esperti che ha valutato 33 lievitati finalisti per caratteristiche come la qualità degli ingredienti, la tecnica di lievitazione e il sapore. La vittoria dei campani in quasi tutte le categorie principali è stata salutata come un trionfo della tradizione e della qualità artigianale della regione.