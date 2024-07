MERCOGLIANO- Settantaduenne giunge al Pronto Soccorso con una ferita provocata da un oggetto contundente e anche ferite da taglio procurate da un’aggressione e per il precipitare delle sue condizioni viene ricoverato in Rianimazione. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della stazione di Mercogliano. L’uomo e’ in prognosi riservata a causa della ferita alla testa.

In aggiornamento