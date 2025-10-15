60° anniversario del Murale della Pace: due giornate di incontri, riflessioni e musica

A moderare il dibattito sarà Alessandro Di Blasi.

L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione delle scuole e delle associazioni culturali di Avellino e provincia, in un dialogo aperto tra studenti, cittadini e istituzioni sul valore storico e spirituale dell’opera.

La seconda giornata, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:30, sarà invece dedicata al tema “Murale della Pace. Attualità dell’opera”.

Dopo i saluti di Don Michele Ciccarelli e della commissaria del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, seguiranno gli interventi di: