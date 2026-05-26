Sessantatreenne scomparsa, arriva il lieto fine: la donna e’ stata ritrovata

PIETRASTORNINA- ” Con enorme sollievo comunichiamo che la signora Assunta è stata ritrovata ed affidata al personale sanitario per le verifiche sul suo stato di salute”. E’ cosi che il Comune di Pietrastornina ha annunciato il lieto fine dopo qualche ora di ansia per la sessantatreenne di cui si erano perse le tracce in serata. “Ringraziamo le Forze dell’Ordine, i volontari e quanti hanno partecipato alle ricerche.Auguri di pronta guarigione alla nostra concittadina”.