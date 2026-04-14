Servizio trasporto scolastico 2026/2027, aperte le iscrizioni nel comune di Avellino

Si comunica che a decorrere dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale per il prossimo anno scolastico 2026/27.

DESTINATARI

Possono presentare domanda i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o gli affidatari di minori in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenti nel Comune di Avellino;

b) che frequenteranno, nel prossimo anno scolastico 2026/27, le Scuola dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale.

MODULISTICA

Le domande dovranno essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, compilando l’apposita modulistica (allegata alla presente comunicazione) con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti.

Il presente Avviso e la modulistica necessaria sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente al link www.comune.avellino.it nella sezione “In Evidenza” o accedendo all’area “Servizi Scolastici” alla voce “Iscrizioni – Servizio Trasporto Scolastico.

PRESENTAZIONE ISTANZE

La modulistica, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere presentata a mezzo PEC al Protocollo dell’Ente (ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it) o in alternativa a mano, sempre presso il Protocollo dell’Ente (sito al primo piano-stanza n. 23 del Palazzo di Città), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. L’oggetto della Pec dovrà contenere la dicitura “Comune di Avellino – Iscrizione al Servizio Scuolabus a.s. 2026/27”. Il richiedente che, invece, presenterà l’istanza a mano avrà cura di portare con sé una copia della domanda, sulla quale l’Ufficio Protocollo dell’Ente potrà apporre il timbro di

avvenuta consegna.

INFORMAZIONI

In caso di difficoltà o per ogni altra utile informazione sarà possibile contattare il seguente numero: 3357816377.

TARIFFE

Le tariffe di compartecipazione a carico dei fruitori del servizio calcolate per abbonamento mensile e per fascia Isee, attualmente in vigore di cui alla Deliberazione Commissariale n. 37/2026 sono le seguenti:

Fascia Valore ISEE Costo mensile

PRIMA da € 0 a € 5.000,00 € 16,00

SECONDA Da oltre € 5.000,00 a € 10.000,00 € 22,25

TERZA Da oltre € 10.000,00 a € 15.000,00 € 42,63

QUARTA oltre € 15.000,00 € 57,63

*riduzione del 50% peri figli oltre il primo che usufruiscono del servizio.

*in mancanza di presentazione Isee, applicazione della tariffa relativa alla quarta fascia.

AVVISO ISCRIZIONI – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado (media) di pertinenza comunale

anno scolastico 2026/27

ATTENZIONE:

• La presentazione della domanda non equivale ad un automatico accoglimento della stessa. Le iscrizioni si intendono accolte con riserva e finalizzate a verificare il concreto interesse delle famiglie, per consentire l’organizzazione e la definizione delle modalità di gestione del servizio in funzione agli orari e al raggiungimento degli istituti scolastici cittadini (in particolare quelli periferici). L’esito della richiesta sarà comunicato non appena terminata l’istruttoria delle domande.

• Per la gestione e l’organizzazione del trasporto scolastico di alunni in condizione di disabilità, i genitori interessati sono invitati a contattare direttamente l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente (0825/200508 – 200274 pubblicaistruzione@comune.avellino.it) per ricevere ogni utile informazione e per la presentazione della relativa richiesta.