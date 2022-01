Servizio Civile Universale: ANPAS mette a bando 114 posti in provincia di Avellino

Tre progetti per 17 diversi comuni della Provincia di Avellino destinati a 114 giovani volontari da impiegare per un anno in attività di Servizio Civile.

Le Pubbliche Assistenze aderenti ad Anpas Campania anche quest’anno ospiteranno ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni pronti a mettersi al servizio della comunità: 34 le sedi che in tutta la Regione accoglieranno i nuovi volontari, la metà saranno in Irpinia. Dei 114 posti messi a bando, 30 saranno destinati a «giovani con minori opportunità».

Lungo dunque l’elenco dei comuni della provincia interessati dai tre progetti ANPAS «Protezione civile per comunità resilienti», «Solidarietà al servizio delle comunità campane» e «Cambia-menti solidali». Sedici i posti messi a bando con sede nella città di Avellino.

E poi Ariano Irpino (14 posti), Calabritto (7); Caposele (10); Frigento (13); Gesualdo (5); Grottaminarda (13); Lioni (10); Melito Irpino (6); Mirabella Eclano (5); Montecalvo Irpino (10); Montemiletto (10); Ospedaletto d’Alpinolo (5); San Michele di Serino (4); Scampitella (4); Solofra (8) e Sturno (5).

I ragazzi e le ragazze che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, interessati al bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale, possono presentare domanda entro le ore 14.00 del 26 gennaio in modalità on line candidandosi sull’apposita piattaforma «DOL» all’indirizzo domandaonline.serviziocivile. it.