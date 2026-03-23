Servizio Civile Universale: 120 posti disponibili in provincia di Avellino

ASC Avellino informa che sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale, con 120 posizioni disponibili sull’intero territorio provinciale. I giovani interessati potranno presentare domanda entro e non oltre l’8 aprile, attraverso la piattaforma dedicata: domandaonline.serviziocivile.it/

I progetti attivi in provincia di Avellino coinvolgono sia enti del Terzo Settore sia amministrazioni comunali, offrendo un’ampia varietà di ambiti di intervento. Le opportunità spaziano dalla tutela dell’ambiente alla promozione dello sport, dalla valorizzazione culturale fino alle attività di welfare e inclusione sociale, con particolare attenzione al supporto di bambini, bambine e persone anziane.

I progetti sono:

ABC DIRITTI 2026

COMUNITÀ RINNOVABILI 2026

GIOCARE INSIEME 2026

LINGUAGGIO UNIVERSALE 2026

LUCI, GIOCHI E STORIE 2026

SPORT, CULTURA E MOVIMENTO 2026

STORIE DI UNA VITA 2026

TURISMO SOSTENIBILE 2026

VERDE IRPINIA 2026

Il Servizio Civile Universale rappresenta una concreta occasione di crescita personale, un percorso formativo qualificante che consente ai giovani di acquisire competenze trasversali e di avvicinarsi al mondo del volontariato e dell’impegno civico. Partecipare significa contribuire attivamente al benessere della propria comunità, sviluppando al contempo senso di responsabilità, cittadinanza attiva e solidarietà.

ASC Avellino invita le persone interessate a cogliere questa opportunità e a informarsi sui progetti disponibili, scegliendo il percorso più in linea con le proprie aspirazioni e interessi.

Per ricevere informazioni dettagliate e scoprire i progetti attivi, è possibile inviare una mail con i propri contatti all’indirizzo: avellino@ascmail.it.

Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare anche i canali ufficiali dell’ente.

È il momento di mettersi in gioco, crescere e fare la differenza.