Serino trionfa ai Templi di Paestum: primo posto per il cortometraggio “O Parente” presentato allo School Movie – Cinedù

Nella suggestiva cornice dei Templi di Paestum, nella serata del 9 luglio, si è conclusa la XIV edizione di School Movie – CineDù, prestigioso progetto educativo e cinematografico che, anche quest’anno, ha coinvolto numerose realtà scolastiche italiane.

L’edizione 2026 è stata dedicata al tema della “Meraviglia”, intesa come capacità di riscoprire la bellezza delle relazioni umane, delle tradizioni, della cultura e dei valori che costituiscono il patrimonio più autentico delle nostre comunità. Un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, riconoscendo il valore delle piccole cose e delle emozioni autentiche.

Con il cortometraggio “O Parente”, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Serino hanno saputo interpretare con sensibilità, originalità e grande maturità il significato profondo della Meraviglia, trasformandolo in un racconto capace di emozionare e coinvolgere il pubblico e la giuria. Il risultato è stato straordinario: il primo posto della XIV edizione di School Movie – CineDù.

Un riconoscimento che premia il talento, la creatività, l’impegno e il lavoro di squadra dei nostri ragazzi e che rende orgogliosa l’intera comunità serinese.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Vito Pelosi, dalla delegata alla Pubblica Istruzione Franca Filarmonico e dalla delegata alla Cultura Carmelina Amoroso, che hanno accolto con profondo entusiasmo questo importante traguardo, riconoscendolo come motivo di prestigio per l’intera comunità e quale testimonianza concreta del valore della scuola, della cultura e dell’investimento nelle nuove generazioni.

L’Amministrazione Comunale rivolge il più sentito plauso ai bambini e ai ragazzi protagonisti di questo straordinario percorso, che con entusiasmo, sensibilità e spirito di collaborazione hanno saputo rappresentare al meglio la nostra comunità, dimostrando come il linguaggio del cinema possa diventare uno straordinario strumento di crescita, partecipazione e formazione.

Un sentito ringraziamento è rivolto alle famiglie, che hanno sostenuto con disponibilità e partecipazione questo importante progetto educativo, accompagnando i propri figli lungo tutto il percorso.

Un sincero ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, alle docenti e a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Serino, che con competenza, dedizione e passione hanno creduto nel valore educativo dell’iniziativa, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di questo prestigioso risultato.

Un particolare ringraziamento è rivolto a Enza Ruggiero, ideatrice di School Movie – CineDù e a tutto lo staff organizzativo, che attraverso questa importante manifestazione continuano a promuovere il cinema quale strumento di educazione, inclusione, crescita culturale e valorizzazione dei giovani. Questo successo appartiene a tutta la comunità di Serino.

È il risultato di una sinergia virtuosa tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio e rappresenta la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale investire nella cultura, nell’educazione e nei talenti dei nostri giovani.

“A tutti i ragazzi va il più caloroso applauso, con il vostro impegno avete saputo trasformare il valore della Meraviglia in un messaggio autentico e universale, regalando a Serino un’emozione che resterà nel cuore di tutti e portando il nome del nostro Comune sul gradino più alto del podio.”