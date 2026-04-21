Serino, torna “Di Corsa per Serino”: quarta edizione nel ricordo di Felice Pellecchia

Il Comune di Serino, in collaborazione con l’Associazione “Bartolo Longo” – sede di Pompei, promuove la manifestazione sportiva denominata “Di Corsa per Serino”, giunta alla sua quarta edizione e dedicata alla memoria di Felice Pellecchia. L’appuntamento è per il 25 aprile prossimo.

Podista serinese, appassionato di maratone, Felice Pellecchia prese parte anche alla prestigiosa Maratona di New York, distinguendosi con il primo posto nella sua categoria. Sportivo, fu inoltre tra i promotori, agli inizi degli anni Settanta, della prima corsa campestre organizzata a Serino.

“Il serinese Felice Pellecchia – ricordano gli organizzatori – divenne campione italiano del Movimento Sportivo Bartolo Longo di Pompei maratona categoria M55, nominato Veterano dello Sport master per aver concluso cinque maratone sotto le 2h40. Ma sono state più di 50 le gare sui 42,195 km che ha portato a termine, onorando i colori del Movimento Sportivo Bartolo Longo di Pompei. Per noi è un onore organizzare questo evento sportivo in suo ricordo e correre come se fosse ancora al nostro fianco”. La gara si svolgerà su un percorso di 10 chilometri, articolato lungo le strade del territorio comunale.

L’iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un crescente successo, ha fatto registrare lo scorso anno una partecipazione significativa, con quasi 300 iscritti, confermandosi come un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo locale.

La presentazione della manifestazione è fissata per domani alle 10 al comune di Serino. Insieme al sindaco Vito Pelosi ci sarà anche il vicesindaco Donato Di Zenzo e uno degli organizzatori Massimo De Vizia.