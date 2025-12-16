Serino si prepara a “Natale in Codice”: cultura, visione e incontro

A Serino tutto pronto per “ Natale in Codice” che stamattina e’ stato presentato al circolo della stampa di Avellino . L’ appuntamento nella frazione di San Giacomo, al Convento di San Francesco, il 19 e 20 dicembre 2025 con la seconda edizione. “Natale è in codice” è un progetto culturale che nasce dal desiderio di restituire al Natale una dimensione essenziale e necessaria: quella dell’incontro, della parola condivisa, della visione.

Fondamentale l’apporto del comune di Serino del sindaco Vito Pelosi, l’evento è stato ideato e diretto artisticamente da Carmine Pelosi e Sabino Matta, promosso dall’Associazione Il Colore dei Suoni, con la collaborazione straordinaria del Comune di Firenze – Quartiere 1 Centro Storico e il patrocinio morale della Regione Campania e della Provincia di Avellino

Tante le sorprese, gli ospiti e gli eventi previsti tra cui il gemelaggio con il

comune di Firenze.