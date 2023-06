Serino, scomparsa di un uomo avvenuta nel 2004: riaperte le indagini, nuove ricerche. E’ stata la Procura della Repubblica di Avellino, guidata da Domenico Airoma, a voler tornare sul caso di Mario De Feo. Proprio per questo motivo, sottolinea la nota inviata da palazzo di Giustizia, i carabinieri della compagnia di Solofra, stanno effettuando mirati accertamenti nel comune della valle del Sabato.

Riflettori puntati, in particolare, in località Pescarola, dove si persero le tracce dell’uomo, proprietario di un fondo agricolo proprio in quella zona.

La Procura invita tutti coloro che siano in posssesso di informazioni utili per la ricostruzione della vicenda, di mettersi in contatto con i militari dell’arma di Solofra.