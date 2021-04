Serino: proroga ed estensione ordinanza

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, con la quale la Regione Campania ritorna in zona arancione dal 19 aprile, ma considerata la situazione sanitaria attuale nella nostra comunità, che sicuramente richiede ancora grande attenzione, responsabilità e sacrificio, da lunedì sarà prorogata l’ordinanza sindacale in vigore per un’altra settimana con l’estensione della chiusura anche a tutte le attività che, con la zona arancione, avrebbero potuto riaprire.

Tale decisione si ritiene necessaria in questo momento, alla luce soprattutto di tre considerazioni: una situazione epidemiologica ancora delicata, nonostante gli ultimi dati attestino un graduale miglioramento; l’inizio dello screening di massa, la cui efficacia richiede necessariamente maggiori restrizioni per una mappatura del territorio quanto più veritiera possibile; priorità alla salute e sicurezza dei cittadini, in questo periodo particolarmente duro, al fine di non vanificare gli sforzi fatti finora da tutte le attività già chiuse da settimane.