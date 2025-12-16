Serino, messaggi per “adescare” due minori: condanna bis per un trentanovenne

SERINO – Arriva la condanna bis per il trentanovenne extracomunitario, assistito dall’avvocato Nicola D’Archi, a cui erano stati inflitti quattro anni e due mesi di reclusione nel processo con rito abbreviato (confermati in Appello) per adescamento di minori, atti sessuali con minori e pornografia minorile nei confronti di un altro minorenne di Serino. Tre anni di reclusione (la richiesta della Procura di Napoli era stata di sei anni ndr) per il trentanovenne al termine del processo con rito abbreviato celebrato davanti al Gup del Tribunale di Napoli Federica Colucci. Le nuove accuse erano riferite ad altri due minorenni del comune irpino che avrebbero ricevuto offerte di soldi in cambio di incontri con il trentanovenne. Accuse contenute nell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal pm della Procura di Napoli Giulia D’Alessandro, il magistrato che ha coordinato l’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Solofra e della stazione di Serino, che aveva portato all’arresto dell’extracomunitario, allontanato dal comune irpino per rifugiarsi a Novara. E’ li che nel giugno del 2022 lo avevano rintracciato i militari dell’Arma. Il trentanovenne, che era residente da diversi anni a Serino, fu arrestato con l’accusa di adescamento di minori, atti sessuali con minori e pornografia minorile. Tutto era partito dalla denuncia della mamma della prima vittima, dopo aver controllato il telefonino del figlio. La Procura ha chiesto ora un processo anche per queste nuove accuse. L’udienza preliminare chiesta dalla Procura di Napoli sarà celebrata il prossimo 18 settembre davanti al Gup del Tribunale di Napoli Federica Colucci.

LE NUOVE ACCUSE

Tentati atti sessuali con minore, pornografia minorile, molestie, tentata pornografia minorile (nei confronti della seconda vittima). Da quello che è emerso nelle indagini, il trentanovenne avrebbe tentato di abusare anche di un altro minorenne e di farsi mandare foto di parti intime da un terzo minore, come la prima vittima tutti di Serino. Il tentativo di atti sessuali con la seconda vittima sarebbe avvenuto nell’aprile 2022, quando le indagini dei militari dell’ Arma documentano una serie di messaggi in cui l’ indagato offriva 200 euro al minore per raggiungerlo a casa sua. Lo avrebbe fatto inviandogli foto di banconote. Oltre alla sua abitazione lo avrebbe anche invitato a raggiungere un parcheggio nella località Sala di Serino. Cosa che il minore non avrebbe mai fatto. C’è anche l’accusa di pornografia minorile, perché avrebbe indotto il minore ad inviargli foto delle sue parti intime. In tal modo producendo materiale pornografico. Infine le molestie subite per le telefonate fatte al minore che gli avrebbero prodotto uno stato di ansia. Per la seconda vittima contestato il tentativo di induzione alla pornografia minorile, in quanto avrebbe chiesto al minore di inviargli foto delle parti intime, cosa che non era avvenuta.