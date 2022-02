Serino, domani scuole chiuse per lavori straordinari all’acquedotto

Visti i lavori straordinari per la manutenzione dell’acquedotto e il blocco della caldaia presso il plesso scolastico di San Sossio, l’amministrazione comunale di Serino comunica la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio per il giorno mercoledì 2 febbraio.

Si comunica, altresì’, che solo per il plesso di San Sossio la chiusura sarà prorogata anche per il giorno successivo, giovedì 3 febbraio, per lavori di manutenzione straordinaria urgenti sul serbatoio di Guanni.