Serino, domani l’inaugurazione della colonnina per la ricarica di auto elettriche

Domani alle 10.30 in via Roma a Serino, più precisamente alla frazione Sala, sarà inaugurata la colonnina per la ricarica di auto elettriche.

Un progetto fortemente voluto da questa amministrazione che nei mesi scorsi ha varato la manifestazione di interesse per intercettare società specializzate del settore. Si attua così un’altra iniziativa volta a un futuro ecosostenibile, dando la possibilità ai possessori di veicoli elettrici di avere un punto di riferimento per la ricarica della propria autovettura. La colonnina, prodotta e installata da Convergenze S.p.A. SB è brevettata e dotata di due prese Tipo 2 IEC62196, da 22 kW ciascuna, e di un hotspot WiFi interno attraverso il quale è possibile usufruire della ricarica liberamente, senza alcun contratto preventivo. La colonnina è in acciaio inossidabile, poggiata al suolo tramite piastra di aggancio fissata ad un piedistallo in calcestruzzo e brandizzata in modo da renderla riconoscibile all’utenza.

“Anticipiamo i tempi, diamo dimostrazione di efficienza e di investimento sul futuro. Le colonnine disponibili sono poche in giro e il mercato dell’automobile elettrica è sicuramente destinato a crescere”, ha dichiarato il Sindaco di Serino Vito Pelosi