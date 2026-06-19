Serino accoglie il Quadro della Madonna di Pompei, il sindaco: pagina significativa per la comunità

SERINO- “Una pagina significativa per l’intera comunità e per tutto il territorio” E’ così che sulla pagina ufficiale del Comune di Serino, il sindaco Vito Pelosi ha descritto l’ accoglienza del Quadro della Madonna di Pompei. Un evento caratterizzato da profonda fede, partecipazione e condivisione. Un momento, come ha spiegato il sindaco: “capace di riunire attorno alla Vergine del Rosario tanti fedeli provenienti da diverse realtà ecclesiali e civili. La presenza della Madonna di Pompei rafforza ulteriormente quel legame speciale che da sempre unisce la nostra comunità alla città mariana, attraverso una tradizione di devozione che continua a tramandarsi nel tempo e a custodire i valori più autentici della nostra identità”. E questa iniziativa è stata organizzata con attenzione, per questo motivo il ringraziamento di Pelosi “va a quanti hanno lavorato con impegno e dedizione per l’organizzazione di questo importante evento. Un particolare pensiero di gratitudine è rivolto al parroco, don Gianpaolo Mazzeo, che ha fortemente voluto e promosso questa iniziativa, e a tutti i suoi collaboratori che hanno contribuito alla sua riuscita. Si ringraziano inoltre Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei, il Vicario Generale della Diocesi di Avellino, don Pasquale Iannuzzo, tutti i sacerdoti presenti e quanti, a vario titolo, hanno reso possibile questo momento di grazia e di comunione, destinato a rimanere nella memoria dell’intero territorio”. La numerosa partecipazione dei fedeli e delle autorità presenti ha testimoniato il profondo attaccamento della comunità ai valori della fede, della tradizione e dell’unità, rendendo questa giornata un’occasione speciale di incontro e di crescita spirituale per tutti.