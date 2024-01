Serie C femminile: la capolista Vis Mediterranea in trasferta a Catania

Montoro – Torna in campo dopo la pausa la Serie C femminile e la capolista Vis Mediterranea Soccer andrà in trasferta sul campo del Catania.

La squadra del neo Presidente Ivano Montefusco in questa tredicesima giornata di campionato ha il compito di difendere la sua imbattibilità e quindi la leadership finora incontrastata. E la società per questa ragione durante queste settimane ha pensato di rafforzare la squadra agli ordini di mister Vincenzo Rispoli.

A dare man forte sono giunte infatti la nazionale bulgara Kristiana Diano Karaivanova e l’argentina Florencia Belen Fontana Zaupa. Due innesti pesanti che vanno anche a completare la rosa dopo le uscite di mercato di Siria Romano, Madalane Xolile Nicole, Yague Munoz Sarai e Moure Riveiro Noelia.

Comunque la società montorese, attraverso il direttore sportivo Osvaldo Formica, è ancora all’opera monitorando alcuni elementi sul mercato italiano ed estero. Nel frattempo c’è però da mettere solo testa e gambe al campionato spiegano dalla sede di Montoro: “La squadra si è allenata con grande intensità ed è pronta a riprendere il cammino verso l’obiettivo principale”.

Gara non semplice questa di domenica contro il Catania che è attualmente la quarta forza del campionato. Arbitrerà l’incontro al campo comunale Di Nesima, con fischio di inizio alla 14.30 di domenica, Gargano che si avvarrà degli assistenti Calanni e Bonaccorso.