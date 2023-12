Serie A, per lo scudetto è solo Inter-Juventus?

La serie A sta per celebrare ufficialmente il team vincitore del titolo d’inverno della stagione 2023/2024 e lo farà successivamente alla 19^ giornata programmata per il week end dell’Epifania, ma potrebbe accadere anche prima, visto l’attuale vantaggio dell’Inter nei confronti della Juventus.

Ma a proposito di queste due squadre: sarà davvero solo un duello fra neroazzurri e bianconeri per lo scudetto di questa annata sportiva? Sembra proprio così dalle quote sulla serie A che, in verità, danno la squadra di Simone Inzaghi come nettamente favorita a 1.20 con Massimiliano Allegri e compagnia costretti ad inseguire in virtù di un eloquente 4.65.

La classifica attuale del resto dice proprio questo. L’Inter ha messo in campo una regolarità impressionante, fuori casa ha pareggiato solo nella sfida all’Allianz Stadium con i bianconeri ma per il resto le ha vinte tutte (ben 7!) e a questi ritmi, Chiesa e soci non sono riusciti a competere, almeno finora, come peraltro dimostrato anche piuttosto recentemente nella sfida in casa del Genoa.

Il gap peraltro non è così enorme fra i due club ma, nelle valutazioni degli esperti, c’è questa forte convinzione, neanche lontanamente intaccata dal fatto che la Juventus non giochi le coppe europee, elemento che per molti rappresenterebbe invece un vantaggio per i bianconeri. Analizzando a fondo la competitività dei neroazzurri balza però agli occhi che l’uomo decisivo, assolutamente determinante, sia Lautaro Martinez, e la sua assenza in queste gare di fine anno, potrebbe ridurre il livello dei neroazzurri che in attacco, oltre all’ottimo Thuram hanno dimostrato che sia Arnautovic che Sanchez non sono delle alternative davvero valide.

Magari da questo punto di vista, il campo ci smentirà nelle imminenti sfide, ma di occasioni ne hanno avute in questa prima parte di stagione, più il cileno rispetto all’austriaco a lungo infortunato, e il contributo non è stato soddisfacente, tanto che Marotta e soci sono a caccia di un puntero per gennaio che possa dare respiro in maniera eccellente al super tandem offensivo neroazzurro, anche se per ora l’unico nome certo dal calciomercato sembra essere l’esterno Buchanan.