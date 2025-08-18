Serena Brancale torna live mercoledì ad Ariano Irpino

Mercoledì 20 agosto Serena Brancale salirà sul palco di Piazza Mazzini, ad Ariano Irpino (AV), per una nuova tappa del suo “Anema e Core Tour”, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti in collaborazione con Color Sound.

Il concerto si preannuncia un’esperienza unica, dove l’artista proporrà un repertorio che mescola le sue sonorità mediterranee con contaminazioni jazz, soul, pop, groove ed elettronica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Un viaggio sonoro che incanterà il pubblico, capace di trasportare ogni spettatore in un’atmosfera di pura magia, tra groove avvolgenti, emozioni e tanto ritmo.

L’artista sta portando in tour la sua musica, dopo essersi esibita su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live sold out nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai e Seul, con il gran finale il 7 luglio in uno dei templi mondiali del jazz: il Blue Note di New York. Due set sold out, che hanno segnato un traguardo importantissimo per l’artista e suggellano un anno straordinario, costellato di successi, collaborazioni prestigiose e riconoscimenti, in Italia e all’estero.

Dopo il trionfo sul palco del Festival di Sanremo 2025 con la sua “Anema e Core”, certificata oro, e il successo del suo nuovo singolo “Serenata”, in collaborazione con Alessandra Amoroso, che continua a farsi spazio tra le release più apprezzate dell’estate, il suo “Anema e Core Tour” prosegue nei festival di tutta Italia, in attesa del gran finale previsto per sabato 25 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano: un debutto importante in uno dei palchi più prestigiosi del nostro Paese.