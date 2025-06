Serena Brancale torna in Irpinia con una doppia tappa che promette emozioni e musica d’autore. La cantante pugliese, tra le voci più originali del panorama musicale italiano, si esibirà ad Avellino il 14 giugno in Piazza Castello, per poi tornare nella nostra provincia il 20 agosto con un concerto imperdibile nella cornice di Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino.

Jazz, soul e ritmo mediterraneo si fondono nella sua voce calda e inconfondibile, che ha conquistato il pubblico in tutta Italia. Serena Brancale è apprezzata non solo per il talento vocale, ma anche per l’energia magnetica con cui riesce a coinvolgere chi la ascolta.