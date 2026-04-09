Sequestrati gadget falsi del Benevento: denunciato commerciante

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di tutela della proprietà industriale, hanno effettuato un sequestro di sciarpe, t-shirt, bandiere e altri gadget sportivi riconducibili al marchio della società “Benevento Calcio S.r.l.”.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Benevento hanno notato che non lontano dal centro storico, di fronte ad un’attività commerciale, vi era un cartello posto sul marciapiede che pubblicizzava prodotti di merchandising della locale squadra di calcio. Pertanto, i militari accedevano presso il predetto negozio e constatavano che erano esposti per la vendita capi di abbigliamento riconducibili alla società calcistica del Benevento. Veniva richiesta al titolare dell’attività commerciale la documentazione fiscale che giustificasse la provenienza della merce esposta. Ma il predetto non era in grado di esibire alcuna certificazione comprovante la liceità degli articoli oggetto del controllo.

I prodotti in questione risultavano realizzati con materiali di scarsa qualità ed erano privi di confezionamento ed etichettatura attestante l’originalità. I capi di abbigliamento recavano segni distintivi falsi e/o mendaci ed erano tali da trarre in inganno sulla loro originalità in relazione al logo ufficiale della squadra di calcio, ai colori sociali ed allo sponsor.

La merce veniva quindi sottoposta a sequestro ed il responsabile del locale commerciale denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per detenzione finalizzata al commercio di prodotti contraffatti e/o con segni mendaci.

Sempre alta e costante è l’attenzione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento nel contrasto alla contraffazione, tenuto anche conto della concomitante promozione del Benevento calcio in serie B.

La contraffazione è un moltiplicatore di illegalità che alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero e dell’evasione fiscale.

Contrastare efficacemente la contraffazione vuol dire anche salvaguardare il tessuto produttivo italiano, particolarmente esposto agli effetti dannosi del fenomeno.

Si precisa che il titolare dell’esercizio commerciale, denunciato per il commercio di prodotti contraffatti e/o recanti segni mendaci, è sottoposto alle indagini preliminari e, pertanto, presunto innocente fino a sentenza definitiva.